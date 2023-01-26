مشهدٌ لافت.. هكذا وصل القاضي عويدات إلى قصر العدل اليوم

ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ المُدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وصل إلى مبنى قصر العدل في بيروت وسط مواكبة أمنيّة كبيرة ومُشدّدة.



Advertisement ومن المرتقب أن يلتقي عويدات اليوم وفداً من نواب التغيير الذين يعقدون في هذه الأثناء اجتماعاً مع وزير العدل هنري خوري، وذلك تزامناً مع اعتصام لأهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل. ومن المرتقب أن يلتقي عويدات اليوم وفداً من نواب التغيير الذين يعقدون في هذه الأثناء اجتماعاً مع وزير العدل هنري خوري، وذلك تزامناً مع اعتصام لأهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل.