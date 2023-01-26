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لبنان

مشهدٌ لافت.. هكذا وصل القاضي عويدات إلى قصر العدل اليوم

Lebanon 24
26-01-2023 | 04:06
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ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ المُدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وصل إلى مبنى قصر العدل في بيروت وسط مواكبة أمنيّة كبيرة ومُشدّدة.

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ومن المرتقب أن يلتقي عويدات اليوم وفداً من نواب التغيير الذين يعقدون في هذه الأثناء اجتماعاً مع وزير العدل هنري خوري، وذلك تزامناً مع اعتصام لأهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل.
 
 

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