معوض: على مدى سنتين كان الهدف هو كف يد القاضي بيطار لمنع استكمال التحقيق

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خلال الوقفة التضامنية مع اهالي ضحايا انفجار المرفأ قال النائب ميشال معوض : "نحن هنا لدعم القضية المقدسة الوحيدة في هذا البلد وهي قضية العدالة".واكد في تصريح لـ "LBCI" انه "كلما تغيب المحاسبة يؤدي ذلك الى مزيد من القمع ومن تكوين دولة بوليسية على حساب الشعب اللبناني".وتابع: "على مدى سنتين كان الهدف هو كف يد القاضي بيطار لمنع استكمال التحقيق والتدخلات السياسية هدفها كان عرقلة التحقيق لتعطيل العدالة واليوم نرى الشرخ العمودي في القضاء الذي هو جزء اساسي من مؤسسات الدولة".واعتبر ان " هناك حربا على المواطن لمنع احقاق الحق ومنع المحاسبة وقيام دولة حقيقية بموضوع العدالة ورئاسة الجمهورية" جازما اننا "سنخوض المعركة بالداخل والخارج لنمنع المسلسل الرهيب الذي يحصل على حساب الشعب"