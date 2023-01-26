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لبنان

سلسلة لقاءات للرئيس ميقاتي في السراي.. لاكروا: الامم المتحدة حريصة على امن لبنان واستقراره

Lebanon 24
26-01-2023 | 06:01
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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لبحث الاوضاع الصحية ومطالب القطاع الاستشفائي صباح اليوم  في السراي الحكومي، وشارك فيه وزير الصحة العامة فراس الابيض، وزير المالية يوسف خليل ووفد من لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب بلال عبد الله، ومدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
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جان بيار لاكروا
كما إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع مساعد الامين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات السلام جان بيار لاكروا في السراي الحكومي، في حضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا وقائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لاثارو، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى ومستشاري الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.
 
 
في خلال اللقاء جرى البحث في الوضع في جنوب لبنان وعمل اليونيفيل والتعاون بينها وبين الجيش. كما تناول البحث بشكل خاص  حادث مقتل عنصر من اليونيفيل وجرح ثلاثة آخرين في بلدة العاقبية في جنوب لبنان قبل فترة.
واكد الرئيس ميقاتي مجددا الترام لبنان بتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701.
اما لاكروا فنوه بقيام السلطات اللبنانية بالتحقيق الجاد في الحادثة، مشددا على ان الامم المتحدة حريصة على امن لبنان واستقراره وان اليونيفيل ستنسق مع الجيش في تحركاتها.
 
 
 
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