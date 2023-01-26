يعقوبيان: المنظومة السياسيّة تريد دفن التحقيقات بتفجير المرفأ

اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان أنّ المنظومة السياسية تريد دفن التحقيقات بتفجير مرفأ بيروت، داعية إلى "إصدار القرار الظني بالملف بوقتٍ سريع".



Advertisement وفي حديثٍ لها عبر قناة الـ"MTV" من أمام قصر العدل في بيروت، رأت يعقوبيان أنّ "الهجمة على القاضي طارق البيطار تؤكد أنّ المافيا السياسية مُذنبة"، وأضاف: "نحن حقاً نعيش في العصفوريّة، ويريدون الإستمرار في اللاعدالة واللامنطق والتهرّب من العقبات وقد تداعى اليوم 10 نواب لمقابلة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود". وفي حديثٍ لها عبر قناة الـ"MTV" من أمام قصر العدل في بيروت، رأت يعقوبيان أنّ "الهجمة على القاضي طارق البيطار تؤكد أنّ المافيا السياسية مُذنبة"، وأضاف: "نحن حقاً نعيش في العصفوريّة، ويريدون الإستمرار في اللاعدالة واللامنطق والتهرّب من العقبات وقد تداعى اليوم 10 نواب لمقابلة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود".