وليام نون: ننتظر قرار مجلس القضاء الاعلى

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اكد شقيق الضحية جو نون ويليام نون من امام قصر العدل ان قرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات مذلة له وللقضاء اللبناني وللقضية والامر فعلا معيب.واضاف عبر الـ "LBCI" : "الوالد الله يرحمه كان نظيفا وفي السابق كنا نحترم عويدات ولكن اطلاق سراح الموقوفين لم يأت من رأسه".واعتبر ان "هذا البلد اما سيخرب اما سيصحح، ونتمنى ان يكون ما يحصل لكي يتصحح وننتظر قرار مجلس القضاء الاعلى".