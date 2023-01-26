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لبنان

وليام نون: ننتظر قرار مجلس القضاء الاعلى

Lebanon 24
26-01-2023 | 04:35
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اكد شقيق الضحية جو نون ويليام نون من امام قصر العدل ان قرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات مذلة له وللقضاء اللبناني وللقضية والامر فعلا معيب.

واضاف عبر الـ "LBCI" : "الوالد الله يرحمه كان نظيفا وفي السابق كنا نحترم عويدات ولكن اطلاق سراح الموقوفين لم يأت من رأسه".
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واعتبر ان "هذا البلد اما سيخرب اما سيصحح، ونتمنى ان يكون ما يحصل لكي يتصحح وننتظر قرار مجلس القضاء الاعلى".
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