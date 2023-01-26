اعتصام للهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية غداً

أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية، عن تنفيذ إعتصام سلمي امام وزارة الداخلية والبلديات تحت راية الإتحاد العمالي العام وبمشاركة رئيسه بشارة الأسمر وذلك نهار الجمعة الواقع في 27-1 -2023 الساعة 10 صباحا".

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وأشارت الهيئة في بيان الى أنه "بعد مرور تسعة أشهر على قرار إيقاف العمل بالمعاينة الميكانيكية والذي أدى مباشرة إلى صرف 450 موظفا وموظفة من عملهم، كما أدى الى تهديد السلامة المرورية، كذلك إحتمال خسارة الدولة لمعدات قيمتها ملايين الدولارات التي تعود ملكيتها للدولة اللبنانية".

واضافت في بيان: "وكي لا يتحول قطاع جديد في الدولة اللبنانية إلى ما يشبه مصير مصلحة سكك الحديد، نستمر في رفع الصوت رفضا للظلم ودفاعا عن الحقوق". (الوكالة الوطنية)