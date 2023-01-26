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لبنان

بالصوت والصورة.. ماذا قال وزير العدل لنوّاب المعارضة؟

Lebanon 24
26-01-2023 | 04:48
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حصل "لبنان24" على مقطع فيديو يُوثق اجتماع وزير العدل هنري خوري مع نواب المعارضة والتغيير، اليوم الخميس، في مكتبه بقصر عدل بيروت.
 
وبحسب الفيديو، فإنّ النواب الذي حضروا في الاجتماع: جورج عقيص، غسان حاصباني، سعيد الأسمر، رازي الحاج، غياث يزبك، رازي الحاج، الياس حنكش، نديم الجميل، ابراهيم منيمنة، ميشال الدويهي، مارك ضو، ميشال معوض، أديب عبد المسيح، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، حليمة القعقور، ملحم خلف، ياسين ياسين، وغيرهم.
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وقال خوري أمام النواب: "صحيح أنا قاضي سابق إنما الآن أنا في مركز سياسي.. لكي أستطيع جمع المركزين هناك حدود تلزمني أن أتصرف ضمنها". 
 
 
الفيديو المرفق أدناه لكلام وزير العدل:
 
 
 
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