جلسة "غسل الكلى"... كم أصبحت تعرفتها؟

صدر عن "تعاونية موظفي الدولة" بيان أكدت فيه تعديل تعرفة جلسة "غسل الكلى" لتصبح مليوني وخمسمئة الف ليرة لبنانية بدل مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية.

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