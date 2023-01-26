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لبنان

جلسة "غسل الكلى"... كم أصبحت تعرفتها؟

Lebanon 24
26-01-2023 | 04:48
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صدر عن "تعاونية موظفي الدولة" بيان أكدت فيه تعديل تعرفة جلسة "غسل الكلى" لتصبح مليوني وخمسمئة الف ليرة لبنانية بدل مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية.
 
التفاصيل في الصورة التالية:
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