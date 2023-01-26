تكتل "الجمهورية القوية" يوجه عريضة لبري: لعقد جلسات مفتوحة لإنتخاب رئيس للجمهوريّة

صدر عن تكتل "الجمهوريّة القويّة"، الاتي:

حضّر تكتل "الجمهوريّة القويّة" عريضة نيابيّة لمطالبة الرئيس نبيه بري بعقد جلسات مفتوحة لإنتخاب رئيس الجمهوريّة وباشر التكتل اتصالاته مع باقي الكتل والنواب المستقلين بغية جمع أكبر عدد من التواقيع عليها.