Advertisement

لبنان

سلام: إدراج معرض رشيد كرامي على لائحة التراث العالمي إنجاز ويجب اعادة تفعيله

Lebanon 24
26-01-2023 | 04:54
A-
A+
Doc-P-1032436-638103311536467702.jpg
Doc-P-1032436-638103311536467702.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

رأى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن "إدراج معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، الذي يقع تحت وصاية الوزارة، في لائحة التراث العالمي، إنجاز نوعي للبنان وبقعة أمل بتثبيت هذا المعلم الهندسي الاستثنائي في خريطة التراث العالمي، ويتوجب اعادة تفعيل المعرض وإحياء دوره ووظيفته كوجهة فريدة سياحيا واقتصاديا واجتماعيا".

 

واتصل سلام لهذه الغاية برئيس مجلس إدارة المعرض اكرم عويضة مهنئاً، ودعا مجلس الادارة الى "اجتماع الاسبوع المقبل للبحث في الخطوات الواجب القيام بها في المعرض في ضوء هذا الانجاز العالمي".

 

كما اتصل سلام ببعثة لبنان لدى الاونيسكو لترتيب سلسلة اجتماعات بين الوزارة والجهات الدولية التي ستعمل على ترميم المعرض وتطويره.

 

وأكد أن "ما تحقق إنجاز نوعي للبنان ولجميع اللبنانيين، وبالدرجة الاولى لمدينة طرابلس عاصمة الشمال، التي نفخر بوجود هذه التحفة المعمارية على ارضها".

 
Advertisement

وشكر "الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة الأعضاء في لجنة التراث العالمي التي دعمت ملف لبنان لتسجيل هذا الموقع الفريد في منطقتنا". كما شكر "الاونيسكو ومركز التراث العالمي ولجنة التقييم التي درست الملف واوصت بإدراجه."

 

وقال: "إننا اذ نضيف اليوم موقعا سادسا الى المواقع اللبنانية المسجلة في التراث العالمي للاونيسكو، فإننا من موقعنا كسلطة مسؤولة عن هذا الصرح العالمي سنحرص على ان ينال معرض رشيد كرامي على الاهتمام العالمي الذي يستحقه وباستمرار رعاية الاونيسكو ودعمها، بما يساهم في ترميمه والحفاظ عليه واعادته الى رونقه ليستعيد دوره المنشود في طرابلس ولبنان".

 

ونوه بـ"الجهد الذي بذله وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى في متابعة هذا الملف منذ بدء العمل به".

 

كما شكر رئيسة بعثة لبنان لدى الاونيسكو سحر بعاصيري، منوها بحرصها الشخصي ومتابعتها لإتمام الملف". (الوكالة الوطنية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:06 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-01-26
13:20 | 2023-01-26
13:17 | 2023-01-26
13:09 | 2023-01-26
12:51 | 2023-01-26
12:40 | 2023-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website