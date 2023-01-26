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لبنان

الراعي يستقبل فرنجية في بكركي

Lebanon 24
26-01-2023 | 05:07
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يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية وعقيلته السيدة ريما فرنجية في الصرح البطريركي - بكركي.
 
وبحسب المعلومات، فإن البحث سيشمل آخر التطورات على صعيد الملف الرئاسي. 
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26/01/2023 20:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
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سليمان فرنجية

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