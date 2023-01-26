الراعي يستقبل فرنجية في بكركي

يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية وعقيلته السيدة ريما فرنجية في الصرح البطريركي - بكركي.

وبحسب المعلومات، فإن البحث سيشمل آخر التطورات على صعيد الملف الرئاسي.