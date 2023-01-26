Advertisement

لبنان

إحباط عملية تهريب مخدرات إلى لبنان عبر مطار بيروت! (صورة)

Lebanon 24
26-01-2023 | 05:06
A-
A+
Doc-P-1032441-638103318048085411.jpg
Doc-P-1032441-638103318048085411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"في إطار العمل الذي يقوم به مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية لمكافحة عمليات تهريب المخدّرات، وبخاصةٍ عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي. توافرت معلومات، لهذا المكتب عن قيام شخصين من الجنسية البرازيلية بتهريب كمية من مادّة الكوكايين إلى لبنان، من خلال ابتلاعها.

على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت عناصر المكتب المذكور الى تحديد هويتَيهما، وهما:

ا. ك. (من مواليد عام 1997، برازيلي)

ج. ن. (من مواليد عام 1992، برازيلية)

كما أسفر التّعاون الدّولي مع المكتب إلى تحديد وقت وتاريخ وصولهما الى مطار بيروت.

بناءً عليه، وبعد التّنسيق مع سريّة درك المطار والجمارك، جرى توقيفهما.

وتمّ ضبط:

- /2/ كلغ من مادّة الكوكايين داخل /156/ كبسولة.

- قطعة بيضاوية الشكل زِنتها /149/ غ.

وذلك بعد استخراجها من جسميهما باعتماد الطّرق المتعارف عليها دولياً وبإشراف رئاسة مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الطبي.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا القضاء المختص، بناءً على إشارته".

 
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:06 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-01-26
13:17 | 2023-01-26
13:09 | 2023-01-26
12:51 | 2023-01-26
12:40 | 2023-01-26
12:37 | 2023-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website