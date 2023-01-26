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لبنان

توقيف فلسطيني مشتبه فيه بسرقة في الكورة

Lebanon 24
26-01-2023 | 05:24
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أوقفت دورية من مكتب أمن الدولة في الكورة، ثلاثة فلسطينيين للإشتباه في قيامهم بعملية سرقة في بلدة عين عكرين. وقد تبين وجود مذكرة توقيف بحق أحدهم. وبعد مراجعة القضاء المختص تم ترك إثنين منهم بسندات إقامة وتوقيف الثالث ويدعى ع.ر.ن. (الوكالة الوطنية)     
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المصدر: الوكالة الوطنية
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