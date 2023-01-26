قرار جديد لعويدات بشأن البيطار... إليكم ما جاء فيه (صورة)

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أصدر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قراراً بعدم استلام أيّ قرار أو تبليغ أو مستند من قبل المحقق العدلي في قضيّة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار كونه مكفوف اليدّ.