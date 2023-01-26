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لبنان

تعاونية موظفي الدولة عدلت تعرفة جلسة غسل الكلى.. كم أصبحت؟

Lebanon 24
26-01-2023 | 05:25
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صدر عن تعاونية موظفي الدولة التعميم الآتي: 

"تعلمكم المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة أنها عدلت التعرفة المعتمدة لجلسة العلاج بالتحال الكلوي (غسل الكلى)، حيث أصبحت //٢,٥٠٠,۰۰۰//ل.ل. (مليونين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية لا غير) بدلا من //1,5000,000//ل.ل. (مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية)، تدفع للمستشفى، وذلك اعتباراً من ۲۰۲۳/۲/۱.
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أما أتعاب الطبيب، فأصبحت //500,000// ل.ل.(خمسمئة ألف ليرة لبنانية).
المصدر: الوكالة الوطنية
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