Advertisement

لبنان

عويدات يُرسل نسخة من الإدعاء الصادر بحقّ البيطار إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي (صورة)

Lebanon 24
26-01-2023 | 05:39
A-
A+
Doc-P-1032460-638103337834183589.jpg
Doc-P-1032460-638103337834183589.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أرسل القاضي غسان عويدات نسخة من الإدعاء الصادر بحقّ القاضي طارق البيطار إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما هو شرط عويدات للتراجع عن قراره بحقّ البيطار؟
lebanon 24
26/01/2023 20:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار جديد لعويدات بشأن البيطار... إليكم ما جاء فيه (صورة)
lebanon 24
26/01/2023 20:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عويدات وقّع الإدعاء على البيطار: لا أحد يُريد إقالته
lebanon 24
26/01/2023 20:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات للـLBCI: لا أحد يريد اقالة البيطار وليكمل كما بدأ وستشهدون في الأيام المقبلة تجاوزات قانونية بحقي من قبل البيطار
lebanon 24
26/01/2023 20:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24

عويدات

البيطار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:06 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-01-26
13:17 | 2023-01-26
13:09 | 2023-01-26
12:51 | 2023-01-26
12:40 | 2023-01-26
12:37 | 2023-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website