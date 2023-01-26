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لبنان

فيديو يوثق تعرّض نواب للضرب داخل وزارة العدل.. شاهدوا ماذا حصل

Lebanon 24
26-01-2023 | 05:40
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كشف النائب أديب عبد المسيح أن عدداً من النواب تعرضوا للضرب والاعتداء من قبل الحرس الخاص بوزير العدل هنري خوري داخل قصر العدل.
 
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وبحسب عبد المسيح، فإنَّ حرس خوري اعتدوا على النائبين وضاح الصادق وغسان حاصباني، وقال: "كذلك، فإنني تعرضت أيضاً للاعتداء من قبل الحراس الذين بادروا إلى سحب هاتفي الخاص".
 
وتابع: "المُضحك المبكي أن اجتماعنا حصل في قاعة اسمها 4 آب وحين رفع صوتنا على خلفية طلبنا من وزير العدل بأخذ قرار اداري حيال الانشقاق العمودي الذي حصل في العدلية، رفع الوزير صوته وفجأة هجم علينا حراسه وضربونا".
 
إلى ذلك، فقد جرى تناقل مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع الإشكال بين النواب وحرس وزير العدل داخل الوزارة، في حين كشفت معلومات "لبنان24" أنّ المدعي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده وصل إلى أمام مكتب وزير العدل هنري خوري لإجراء التحقيقات بحادثة الاعتداء والتضارب التي حصلت.
 
 
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