الجيش يوقف شخصاً ارتكب جريمة قتل في طرابلس

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

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بتاريخ 25 / 1 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المواطن (ع.ح.) لإطلاقه النار على المواطن (م.د.) نتيجة خلاف شخصي ما أدى إلى مقتله.سُلم الموقوف إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.