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لبنان

الجيش يوقف شخصاً ارتكب جريمة قتل في طرابلس

Lebanon 24
26-01-2023 | 05:51
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:  
بتاريخ 25 / 1 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المواطن (ع.ح.) لإطلاقه النار على المواطن (م.د.) نتيجة خلاف شخصي ما أدى إلى مقتله.
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سُلم الموقوف إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.
 
 
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