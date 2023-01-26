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لبنان

نواب اجتمعوا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود

Lebanon 24
26-01-2023 | 06:03
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علم "لبنان 24" أنّ وفداً من النواب اجتمع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود داخل وزارة العدل.
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سهيل عبود

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