بدري ضاهر زار مبنى الجمارك في المطار... ماذا فعل هناك؟

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنّ المدير العام للجمارك بدري ضاهر زار مبنى الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لإلقاء التحية على الموظفين.



Advertisement كذلك، أشارت "الجديد" إلى أنّ ضاهر زار المجلس الأعلى للجمارك.