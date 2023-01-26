Advertisement

لبنان

بدري ضاهر زار مبنى الجمارك في المطار... ماذا فعل هناك؟

Lebanon 24
26-01-2023 | 06:20
A-
A+
Doc-P-1032483-638103362934234965.jpg
Doc-P-1032483-638103362934234965.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنّ المدير العام للجمارك بدري ضاهر زار مبنى الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لإلقاء التحية على الموظفين.
 
 
كذلك، أشارت "الجديد" إلى أنّ ضاهر زار المجلس الأعلى للجمارك.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
بعد الإفراج عنه... هل سيحضر بدري ضاهر غداً إلى مديريّة الجمارك؟
lebanon 24
26/01/2023 20:32:02 Lebanon 24 Lebanon 24
15 متهماً من الجمارك والموظفين: اختلاس 19 مليار ليرة في المطار
lebanon 24
26/01/2023 20:32:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع السير على طريق المطار القديم قرب بنك لبنان والمهجر من قبل بعض المحتجين (التحكم المروري)
lebanon 24
26/01/2023 20:32:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بدري ضاهر زار المجلس الأعلى للجمارك وخرج منه منذ لحظات (الجديد)
lebanon 24
26/01/2023 20:32:02 Lebanon 24 Lebanon 24

بدري ضاهر

الجمار

المطار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:06 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-01-26
13:17 | 2023-01-26
13:09 | 2023-01-26
12:51 | 2023-01-26
12:40 | 2023-01-26
12:37 | 2023-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website