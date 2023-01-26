فرنجية من بكركي: لا أريد أن أكون رئيس تحدٍّ





فرنجية، وبعد زيارته وعقيلته ريما، الصرح البطريركي في بكركي، أشار إلى أن "أتينا لتوضيح رأينا ولنستنير من سيدنا وهو أب الميثاقية".

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وشدد فرنجية على أن "نحن مع الطائف منذ إقراره وهذا موفقنا حتى اليوم لذلك يجب تطبيقه بالكامل".



وعن الملف الرئاسي، أكد رئيس تيار المردة أنه يسعى ليكون مرشحاً توافقياً وأنه لا يريد أن يكون رئيس تحدّي قائلاً: "لم اعلن سابقا ترشيحي لاسحبه الآن"، مشدداً على أن "حقي الدستوري ان اترشح الى رئاسة الجمهورية". اكد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أن الأمور تسير بشكل ممتاز مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وأن هناك تطابق في وجهات النظر معه.فرنجية، وبعد زيارته وعقيلته ريما، الصرح البطريركي في بكركي، أشار إلى أن "أتينا لتوضيح رأينا ولنستنير من سيدنا وهو أب الميثاقية".وشدد فرنجية على أن "نحن مع الطائف منذ إقراره وهذا موفقنا حتى اليوم لذلك يجب تطبيقه بالكامل".وعن الملف الرئاسي، أكد رئيس تيار المردة أنه يسعى ليكون مرشحاً توافقياً وأنه لا يريد أن يكون رئيس تحدّي قائلاً: "لم اعلن سابقا ترشيحي لاسحبه الآن"، مشدداً على أن "حقي الدستوري ان اترشح الى رئاسة الجمهورية".

وأضاف: "حتى اليوم أنا "مطروح" للرئاسة ولم أعلن ترشيحي بعد وعندما أشعر أنني أملك عدد الأصوات الذي يخوّلني أن أكون مرشحاً جدياً فسأترشح وهذا حقي الدستوري "ومش مستحي".



وحول ترشيح ميشال معوض قال: "لن ننتخب ميشال معوض لكنه إن وصل إلى الرئاسة سنكون إلى جانبه وسندعمه من أجل أن ينجح".