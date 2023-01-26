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لبنان

حنكش: لا عدل في وزارة العدل!

Lebanon 24
26-01-2023 | 06:27
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 غرد النائب الياس حنكش عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لا عدل في وزارة العدل!".
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