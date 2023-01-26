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لبنان

بالصورة.. تدابير امنية مشددة امام مكتب عويدات

Lebanon 24
26-01-2023 | 06:36
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تم تداول صورة من امام مكتب المُدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في مبنى قصر العدل في بيروت. وتظهر الصورة التدابير الامنية المشددة امام مكتبه، تزامنا ًمع الفوضى الامنية الحاصلة في وزارة العدل. (رصد: لبنان 24) 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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