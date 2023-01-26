Advertisement

لبنان

البزري تابع موضوع علاج مرضى السرطان وتشغيل المستشفى التركي

Lebanon 24
26-01-2023 | 06:56
A-
A+
Doc-P-1032500-638103384338623917.jpeg
Doc-P-1032500-638103384338623917.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد النائب عبد الرحمن البزري في بيان "أن وزارة الصحة ستعمل على إنشاء مركز للعلاج الكيميائي لمرضى الأورام والسرطانات في المستشفى التركي الحكومي، وستعمل على تأهيله، خصوصا وأنه يحتاج إلى بعض المعدات الضرورية الغير متوافرة فيه حاليا، ويحتاج إلى تدريب بعض العاملين في المستشفى من أجل إعطاء هذه الأدوية للمرضى المصابين".
Advertisement
 
وشدد على "أن أطباء اختصاصيين في علم الاورام والسرطانات سيتواصلون مع مديرة المستشفى منى الترياقي من أجل التنسيق ودراسة الإحتياجات الضرورية على أن تكون جاهزة في أقرب فرصة ممكنة". 
 
وتبلغ البزري من وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فيراس الابيض " أن المستشفى التركي سوف يبدأ عمله بشكل تدريجي من خلال فتح بعض أقسامه في منتصف شهر شباط المقبل، وبذلك نكون قد خطينا خطوة إيجابية نحو الأمام من أجل تشغيل هذا الصرح الطبي والصحي الهام، شاكرا للوزير الابيض "إهتمامه بهذا الملف".
 
كما أكد أنه "سيتم العمل على تشغيل باقي أقسام المستشفى لاحقا من خلال بروتوكولات التعاون بين وزارة الصحة وبين بعض المؤسسات الطبية الجامعية".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:06 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-01-26
13:17 | 2023-01-26
13:09 | 2023-01-26
12:51 | 2023-01-26
12:40 | 2023-01-26
12:37 | 2023-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website