البزري تابع موضوع علاج مرضى السرطان وتشغيل المستشفى التركي

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أكد النائب عبد الرحمن البزري في بيان "أن وزارة الصحة ستعمل على إنشاء مركز للعلاج الكيميائي لمرضى الأورام والسرطانات في المستشفى التركي الحكومي، وستعمل على تأهيله، خصوصا وأنه يحتاج إلى بعض المعدات الضرورية الغير متوافرة فيه حاليا، ويحتاج إلى تدريب بعض العاملين في المستشفى من أجل إعطاء هذه الأدوية للمرضى المصابين".وشدد على "أن أطباء اختصاصيين في علم الاورام والسرطانات سيتواصلون مع مديرة المستشفى منى الترياقي من أجل التنسيق ودراسة الإحتياجات الضرورية على أن تكون جاهزة في أقرب فرصة ممكنة".وتبلغ البزري من وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فيراس الابيض " أن المستشفى التركي سوف يبدأ عمله بشكل تدريجي من خلال فتح بعض أقسامه في منتصف شهر شباط المقبل، وبذلك نكون قد خطينا خطوة إيجابية نحو الأمام من أجل تشغيل هذا الصرح الطبي والصحي الهام، شاكرا للوزير الابيض "إهتمامه بهذا الملف".