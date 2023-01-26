مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإشكال بين النواب ومرافقي وزير العدل... ماذا قال؟

Advertisement

كشف مصدر قضائي لـ"الجديد" أنّ "ما حصل في وزارة العدل هو أنّ النائب وضاح الصادق بدأ يصرخ على وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري الذي كان يستقبله مع بقية نواب المعارضة والقوات والتغيير في قاعة 4 اب في الطابق الرابع في وزارة العدل، فطلب منه مسشتار الخوري القاضي إيلي الحلو الهدوء، ليرد الصادق بدفعه، عندها تدخل مرافقو الوزير".