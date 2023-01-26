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لبنان

إطلاق نار كثيف في صبرا... ما السبب؟

Lebanon 24
26-01-2023 | 07:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع اطلاق نار كثيف على خلفية إشكال في منطقة صبرا، بين ف. شحرور وشبان من آل مشيك.
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إطلاق نار

صبرا

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