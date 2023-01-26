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لبنان

سعر ربطة الخبز يرتفع مجددا!

Lebanon 24
26-01-2023 | 07:42
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أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم ، أن "سعر ربطة الخبز حجم صغير بـ14000 ليرة لبنانية، وسعر ربطة الخبز حجم وسط 24000 ليرة لبنانية، كما سعر ربطة الخبز حجم كبير 29000 ليرة، وذلك على كافة الأراضي اللبنانية".
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