سعر ربطة الخبز يرتفع مجددا!

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم ، أن "سعر ربطة الخبز حجم صغير بـ14000 ليرة لبنانية، وسعر ربطة الخبز حجم وسط 24000 ليرة لبنانية، كما سعر ربطة الخبز حجم كبير 29000 ليرة، وذلك على كافة الأراضي اللبنانية".

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