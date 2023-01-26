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لبنان

هل يستمر "مستوردو الأدوية" بتسليمها إلى السوق؟

Lebanon 24
26-01-2023 | 07:30
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أكدت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في بيان، أن "الارتفاع الحاد وغير المسبوق الذي يشهده حاليا سعر صرف العملة الأجنبية، يهدد كل القطاعات اللبنانية الحيوية وفي طليعتها القطاع الصحي. وهذا الوضع سيؤدي إلى شح في الدواء، مما يشكل خطرا كبيرا على استمرارية المؤسسات الصيدلانية والاستشفائية. وعليه، تواصلت النقابة مع وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، الذي أكد أنه على استعداد لإصدار مؤشّر أسعار يومي للدواء، بغية تأمين حاجة المرضى وحماية المؤسسات الصيدلانية من الانهيار". 
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وطلبت من المستوردين والموزعين "الاستمرار بتسليم الحد الأدنى من احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة بما فيه مصلحة المرضى، إلى حين استقرار الوضع النقدي من جديد". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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