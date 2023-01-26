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لبنان

ضو: واضح أن غسان عويدات يشعر بأنه على حق ويحتمي بالقانون

Lebanon 24
26-01-2023 | 07:45
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 نشر النائب مارك ضو عبر حسابه على "تويتر" صورة من داخل قصر العدل وقال : "هذه قاعة في وزارة العدل وداخلها قام الحرس الشخصي للوزير عدل هنري خوري،  بالاعتداء على للنواب".
 
وأضاف: "‏استمرار الاعتداء على التحقيق وما جرى لدى وزير العدل يعني ميليشيات بالحكم. ‏زاهر حمادة المسؤولية لديه ويجب توقيفهم فورا".

وتابع في تغريدة ثانية: "هكذا يحمي حاله غسان عويدات داخل قصر العدل. واضح إنه يشعر إنه على حق ويحتمي بالقانون".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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