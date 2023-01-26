ضو: واضح أن غسان عويدات يشعر بأنه على حق ويحتمي بالقانون

نشر النائب مارك ضو عبر حسابه على "تويتر" صورة من داخل قصر العدل وقال : "هذه قاعة في وزارة العدل وداخلها قام الحرس الشخصي للوزير عدل هنري خوري، بالاعتداء على للنواب".

وأضاف: "‏استمرار الاعتداء على التحقيق وما جرى لدى وزير العدل يعني ميليشيات بالحكم. ‏زاهر حمادة المسؤولية لديه ويجب توقيفهم فورا".



وتابع في تغريدة ثانية: "هكذا يحمي حاله غسان عويدات داخل قصر العدل. واضح إنه يشعر إنه على حق ويحتمي بالقانون".