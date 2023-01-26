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لبنان

بشأن أسعار الأدوية... هذا ما سيحصل يومياً

Lebanon 24
26-01-2023 | 08:10
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أفادت معلومات للـ"ال بي سي"، أنّ وزارة الصحة ستقوم بإصدار مؤشر أسعار يومي للأدوية غير المدعومة.
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