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لبنان

قائد الجيش بحث في التطورات مع لاكروا ولازارو

Lebanon 24
26-01-2023 | 08:26
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام  جان بيير لاكروا يرافقه قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواءAroldo Lázaro، تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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