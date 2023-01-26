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لبنان

بالأسماء... مصرف لبنان جمّد حسابات هؤلاء

Lebanon 24
26-01-2023 | 08:31
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صدر عن حاكم مصرف لبنان "رئيس هيئة التحقيق الخاصة" البيان الآتي:

ان هيئة التحقيق الخاصة المنعقدة بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٣ بحضور جميع أعضائها اتخذت قرارًا بتجميد حسابات الأسماء المذكورة أدناه، والتي ادرجت على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC بتاريخ ٢٤/١/٢٠٢٣ وذلك لدى كلّ المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان: 
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• حسن احمد مقلد (مواليد ١٧/٢/١٩٦٧ )
• راني حسن مقلد (مواليد ٢٩/١٠/١٩٩٨)
• ريان حسن مقلد (مواليد ٢٥/١٠/١٩٩٣)
• شركة ستيكس للصيرفة ش.م.ل CTEX sal
• الشركة اللبنانية للاعلام والدراسات Lebanese Company for Information and Studies sarl

لبنان

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