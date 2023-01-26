اللجان المشتركة بحثت في مشروع قانون تعديل أحكام في قانون الضمان

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور وزيري المالية والعمل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل والعمل مصطفى بيرم وعدد من النواب.

وتم البحث في مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتمماعي وانشاء التقاعد والحماية الاجتماعية.وقال النائب عدنان طرابلسي عن المشروع:" بعد عقود طويلة وضرورة ملحة لايجاد نظام تقاعدي يراعي تامين حياة لائقة لمن قدم خدمة للوطن مع مراعاة ضرورة شمول النظام التقاعدي الجديد، جميع الشرائح. هذا المشروع الذي نناقشه في مجلسنا، علينا ان نصل الى نظام من التقاعد الجيد الى الشعب اللبناني ولو بعد طول انتظار. والمشروع المعروض حاليا وعلى الرغم من الثغرات الواردة فيه، الا انه يشكل نقلة نوعية وأساسية لتقدم النظام التقاعدي الذي نطمح اليه ولتقديمه بصورة راقية الى شعبنا ومواطنينا المتعطشين لمثل هذا النوع من القوانين المتقدمة والملحة والضرورية".وقال طرابلسي:"نجد ضرورة أن يكون القانون شاملا، لا أن يقتصر على بعض الفئات لان توسيع نطاق المستفيدين من النظام، من شأنه ان يؤدي الى الاستقرار في المجتمع وتقدمه، اما بالنسبة الى تمويل النظام، فهو في حاجة الى ضبط أكثر وايجاد موارد تمويل إضافية وثابتة وان طلب الانتساب يجب ان يكون فوريا من دون المرور في اي لجنة او هيئة.