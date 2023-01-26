إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مساعد الأمين العام للامم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، في حضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وقائد قوة "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان اللواء أرولدو لازارو، حيث تم عرض للأوضاع العامة.وقد شدد الرئيس بري أمام الوفد على "أهمية ودور قوات الطوارئ الدولية في رصد ووقف الخروق والإنتهاكات الإسرائيلية اليومية للقرار الاممي 1701"، مؤكدا "التزام لبنان به"، كما نوه بعمق "العلاقة التاريخية بين اللبنانيين وقوة "اليونيفيل".واستقبل الرئيس بري وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، في حضور المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب ورئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية السيدة أمل شعبان.وتم في خلال اللقاء البحث في اللقاء الواقع التربوي والتعليمي وما يواجهه من تحديات.

وبعد اللقاء، قال الوزير الحلبي :" قمنا بزيارة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وبحثنا معه في القضايا المتصلة بوزارة التربية وأزمة التعليم القائمة على ضوء الاضرابات التي تصيب القطاع الرسمي والتلويح الذي بدأ يظهر أيضا في المدارس الخاصة وفي الجامعة اللبنانية" .أضاف :"ان ملف التربية أساسي ولكن ليست مسؤولية وزارة التربية وحدها، لأن هناك مطالب للمعلمين وإمكانات الخروج من هذه الازمة تحتاج الى مراسيم في مجلس الوزراء وإلى قرارات من مجلس الوزراء والى قوانين في المجلس النيابي. ونحن ضمن هذا الاطار حملنا الى دولة الرئيس هذه الامور وتداولنا معه بما يمكن ان يقوم به المجلس النيابي في أول جلسه سوف يدعو اليها، لان هناك أشياء كثيرة، لا يمكن أن تحل الا بقانون او بمراسيم في مجلس الوزراء، مع العلم اننا قدمنا لائحة بالاشياء المطلوبة من وزارة التربية والجامعة اللبنانية للامانة العامة لمجلس الوزراء كي تتم دراستها في اول جلسة سوف تعقد للحكومة".واستقبل رئيس المجلس، رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية البروفسور ميشال معوض، في حضور مساعد رئيس الجامعة للمشاريع الخاصة سعد الزين.