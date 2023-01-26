بشأن الكهرباء... ماذا في آخر المعلومات؟

أفادت معلومات "الجديد"، أنّ التحضيرات اللوجستية لتفريع حمولة باخرة الغاز اويل من شركة "فيتول بحرين" في معمل الزهراني بدأت، فيما ستبدأ عملية إفراغ حمولة الباخرة الثانية للشركة في معمل دير عمار يوم غدّ.

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