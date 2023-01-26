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لبنان

بشأن الكهرباء... ماذا في آخر المعلومات؟

Lebanon 24
26-01-2023 | 08:38
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أفادت معلومات "الجديد"، أنّ التحضيرات اللوجستية لتفريع حمولة باخرة الغاز اويل من شركة "فيتول بحرين" في معمل الزهراني بدأت، فيما ستبدأ عملية إفراغ حمولة الباخرة الثانية للشركة في معمل دير عمار يوم غدّ.
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لبنان

إقتصاد

باخرة

فيتول بحرين

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