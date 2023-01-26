نائب عن باسيل: "اذا بتحطيه مع الملايكة بيهربو"

قال النائب محمد خواجة رداً على سؤال عن تخريب العلاقة بين "حزب الله" و"التيار الوطنيّ الحرّ" لـ"الجديد"، إنّ "النائب جبران باسيل "اذا بتحطيه مع الملايكة بيهربو" وإذا اجتمع العالم كله على إيصاله لن يعبر في المجلس النيابيّ".

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