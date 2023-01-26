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لبنان

نائب عن باسيل: "اذا بتحطيه مع الملايكة بيهربو"

Lebanon 24
26-01-2023 | 09:00
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قال النائب محمد خواجة رداً على سؤال عن تخريب العلاقة بين "حزب الله" و"التيار الوطنيّ الحرّ" لـ"الجديد"، إنّ "النائب جبران باسيل "اذا بتحطيه مع الملايكة بيهربو" وإذا اجتمع العالم كله على إيصاله لن يعبر في المجلس النيابيّ".
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محمد الخواجة

باسيل

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