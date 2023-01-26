أسعار المحروقات ترتفع مجدداً... إليكم أحدث الأرقام!

ارتفعت أسعار المحروقات بعد ظهر اليوم وباتت على الشكل التالي:

- بنزين 95 :1087000 (+48000)

- بنزين 98 :1114000 (+50000)

- المازوت: 1139000 (+50000)

- الغاز: 695000 (+31000)

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