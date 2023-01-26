إرتفاع الدولار مستمرّ... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 60500 و61000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

والجدير بالذكر أنّ الدولار إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 57600 و57700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.