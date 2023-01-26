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لبنان

الخليل: وزارة المالية تسعى جاهدةً لضبط الوضع المالي بشتى الطرق المتاحة

Lebanon 24
26-01-2023 | 09:50
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أكّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل على حرص وزارة المالية السير بكل إجراء يخدم الإنتاج الوطني ويطوره سواء على مستوى السوق اللبنانية أو على مستوى دعم تصديره، بما يتعين من إجراءات جمركية وسواها.
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وأشار في اجتماع عقد في مكتبه ضم إليه مدير عام المالية جورج المعراوي، الوزير السابق نقولا نحاس ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني على رأس وفد الجمعية، إلى أن وزارة المالية تسعى جاهدةً لضبط الوضع المالي بشتى الطرق المتاحة في مواجهة الأزمة الصعبة والتدهور الكبير الذي تشهده البلاد.
وشدد الخليل على أهمية تشجيع الصناعة، علّ الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لقادرة على المساهمة في تعزيز سُبل النمو.

لبنان

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