بوحبيب استقبل لاكروا ولازارو... وهذا ما تمّ بحثه

إستقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة لعمليات السلام السيد جان بيار لاكروا يرافقه قائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان ( اليونيفيل) آرولدو لازارو والوفد المرافق.

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وتم البحث في الإدانة اللبنانية الواسعة والتحرك السريع للأجهزة اللبنانية المختصّة لإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن حادثة العاقبية المؤسفة.

كما تمت الإشادة بإنجاز إتّفاق ترسيم الحدود البحرية وضرورة البناء عليها توصّلاً إلى ترسيم الحدود البرية.

هذا وشدّد وكيل الأمين العام على تمسّك اليونيفيل بأفضل العلاقات مع المجتمعات المحلّية في الجنوب مؤكّدًا أهميّة التعاون مع الجيش اللبناني ودعمه.

بدوره، أكّد الوزير بو حبيب على تقدير لبنان لدور قوات اليونيفيل في حفظ الأمن والإستقرار في الجنوب، وطالب الأمم المتّحدة التشدّد بإدانة الخروقات الإسرائيلية البرية والبحرية والجوية المستمرّة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (2006) والعمل على منعها.