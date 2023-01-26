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لبنان

بهاء الحريري: لضرورة عودة لبنان الى الحضن العربي

Lebanon 24
26-01-2023 | 10:02
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اختتم بهاء الحريري لقاءاته في قبرص مع وفود ضمت شخصيات من كل المناطق اللبنانية.
 
وبحسب بيان صادر عن مكتب الحريري الإعلامي، فقد "أبدى تخوفه من تفريغ المواقع السنية في مؤسسات الدولة. وأكد ضرورة استكمال مسيرة رفيق الحريري الوطنية الجامعة لبناء وطن سليم ودولة قادرة بكل مؤسساتها على فرض هيبتها على كافة الأراضي اللبنانية".
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كما شدد الحريري على ان ثنائية العيش المشترك الإسلامية - المسيحية هي المعادلة الوحيدة لبقاء لبنان وخشبة خلاصه واستمراره وازدهاره.
 
وأضاف البيان: "أكد الحريري ضرورة الالتزام باتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الاهلية وأرسى القواعد الأساسية لبناء لبنان جديد وأعاده الى الخارطة الدولية كبلد حر مستقل، مشددا على ضرورة عودته الى الحضن العربي ونسج افضل العلاقات مع الدول العربية كافة والخليجية خاصة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لما لها من افضال على لبنان منذ ما قبل الطائف الى يومنا هذا.
 
وأشاد الحريري بمتانة العلاقة مع بكركي، معتبرا أنها علاقة أساسية واكثر من جيدة ومن خلالها يتم نسج خلاص لبنان وخروجه من أزماته ومشاكله.
المصدر: الوكالة الوطنية
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