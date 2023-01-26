"حزب الله": تصدٍّ بطولي لأبناء مخيم جنين في مواجهة آلة الإرهاب

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أصدر "حزب الله" البيان التالي: ‏"يشيد حزب الله بالتصدي البطولي لأبناء مخيم جنين وفصائل المقاومة الفلسطينية ‏في مواجهة آلة الإرهاب الصهيوني، وإفشالهم لأهداف العدو وإجباره على ‏الاندحار بعد ساعات من المواجهات.‏ويشد حزب الله على أيدي المقاومين البواسل الذين يكتبون بدمائهم الزاكية فجر ‏انتصار فلسطين القريب.ويعرب عن تضامنه الكامل مع أبطال المخيم وسائر المقاومين في مواجهة ‏الاحتلال وإجرامه.‏ويدين حزب الله العدوان الصهيوني على المخيم، ويستنكر بشدة الممارسات ‏الإرهابية التي قامت بها قوات الاحتلال واقتحامها للمستشفيات واعتدائها على ‏الجرحى بطريقة وحشية تخالف كل القوانين الإخلاقية والإنسانية. ‏ويتقدم حزب الله من شعبنا الفلسطيني بأحر التعازي والمواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للشهداء، وللجرحى الشفاء العاجل، وللمقاومين النصر والعزة".‏