منسق تيار "العزم" في عكار: لتحكيم العقل

أشار المنسق العام لـ"تيار العزم" في عكار الدكتور هيثم عزالدين إلى أنه "لا شك أن الصراع بين أركان السلطة القضائية لا يقدم مظهرا حضاريا ولا يطمئن الشعب اللبناني الخائف على مصيره ومستقبل أبنائه".



وأضاف: "نناشد المعنيين تحكيم العقل وتقديم مصلحة الوطن والحقيقة على اي اعتبار آخر. حمى الله لبنان ووقاه شر الفتن".

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