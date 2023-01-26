الحلبي طلب إعداد مذكرة... ماذا فيها؟

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استقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، على رأس وفد من نقابة عمال ومستخدمي المدارس الرسمية برئاسة النقيب محمود شكر.وشكر الأسمر وزيرالتربية على قراره رفع أجور العمال والمستخدمين في المدارس الرسمية لكي يتمكنوا من تحصيل لقمة العيش. كما شكره على فصل موضوع حضورهم عن استحقاق الأجر في ظل الإضرابات وإقدام المديرين على إقفال المدارس.بدوره، ثمن شكر قرار وزير التربية، معتبرا أن "العمال والمستخدمين في المدارس الرسمية حصلوا في عهده على ما كانوا يطالبون به منذ عشرين سنة". كما شكر الأسمر الذي "كان وراء متابعة الموضوع مع الوزير حتى اصبح واقعا".