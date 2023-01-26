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لبنان

الحلبي طلب إعداد مذكرة... ماذا فيها؟

Lebanon 24
26-01-2023 | 10:37
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استقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، على رأس وفد من نقابة عمال ومستخدمي المدارس الرسمية برئاسة النقيب محمود شكر.
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وشكر الأسمر وزيرالتربية على قراره رفع أجور العمال والمستخدمين في المدارس الرسمية لكي يتمكنوا من تحصيل لقمة العيش. كما شكره على فصل موضوع حضورهم عن استحقاق الأجر في ظل الإضرابات وإقدام المديرين على إقفال المدارس.

بدوره، ثمن شكر قرار وزير التربية، معتبرا أن "العمال والمستخدمين في المدارس الرسمية حصلوا في عهده على ما كانوا يطالبون به منذ عشرين سنة". كما شكر الأسمر الذي "كان وراء متابعة الموضوع مع الوزير حتى اصبح واقعا".
وطلب من الحلبي إصدار تعميم إلى المديرين لاعتبار حضور العمال والمستخدمين بمعدل 22 يوم عمل شهريا لكي يستمر شمولهم بالضمان الصحي.

من جهته، أبدى الحلبي تقديره لعمل جميع المستخدمين في المدارس، مؤكدا انه "في غيابهم لا يمكن ان تعمل المدرسة وتكون بيئة نظيفة وصالحة للحياة والعمل والدراسة". واعطى توجيهاته لإعداد مذكرة إلى المديرين وعدم تحميل العمال تبعات الإضراب وإقفال المدارس، آملا أن "تنقشع الأزمات وتتحسن أحوال البلاد لكي نخرج من جهنم التي نحن فيها".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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