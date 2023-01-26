عويدات: لا يحق للبيطار العودة الى الملف لأن ما بُني على باطل هو باطل

قال مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات "ادعيت على القاضي طارق البيطار وحولت نسختين من الادعاء الى الرئيس الاول لمحكمة التمييز والتفتيش القضائي".

وأضاف عويدات للـ"أن بي أن": "على رئيس مجلس القضاء الاعلى أن يعيّن قاضي تحقيق في قضية البيطار، وعلى التفتيش القضائي أن يحرك ملاحقة تأديبية ضده والا نكون امام سابقة جديدة".

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وقال: "أنا تنحيت طوعا عن قضية انفجار المرفأ لكنني لم أتنح عن صلاحياتي المطلقة التي تعدى البيطار عليها".

وأشار عويدات إلى أنّه "لا يحق للبيطار العودة الى الملف، لأنّ ما بُني على باطل هو باطل اذ لم يبت بكلّ المراجعات ضده من اي محكمة تمييز".

وتابع: "ننتظر من الرئيس الاول سهيل عبود تعيين موعد اخر لاجتماع مجلس القضاء الاعلى للتجاوب مع كتاب وزير العدل".