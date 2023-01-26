احتجاجاتٌ في صيدا.. ونداءٌ إلى المواطنين للنزول إلى الشوارع

قطع محتجون، عصر اليوم الخميس، الطريق عند ساحة تقاطع ايليا في صيدا بأجسادهم وباطارات السيارات، وذلك احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية.

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كذلك، أقدم محتجون على قطع الطريق عند ساحة النجمة في صيدا بالاطارات المشتعلة، قبل ان ينتشر الجيش ويعمل على اعادة فتحها.ودعا المعتصمون جميع أبناء صيدا للنزول الى الشارع والتعبير عن غضبهم جراء هذا الوضع، مؤكدين تضامنهم مع القاضي طارق البيطار.