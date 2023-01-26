بيانٌ من "الوطني الحر" عن ملف التحقيقات بتفجير المرفأ.. ماذا أعلن؟

أصدر "التيار الوطني الحر" بياناً، اليوم الخميس، حذر فيه من وجود مخطط لإجهاض التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وبالتالي استفزاز اللبنانيين وتحريك الشارع في مسعى لتعميم الفوضى.

Advertisement

وحمّل التيار في بيانه المسؤولية عن وقف التحقيق لكل من يسهم بشكل او بآخر في عرقلة الإجراءات القضائية اللازمة لاستكماله، مؤكداً أنّ الأساس يكمن في استئناف التحقيق في الجريمة، وهذه مسؤولية يتحملها مجلس القضاء الأعلى.