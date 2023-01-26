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لبنان

بيانٌ من "الوطني الحر" عن ملف التحقيقات بتفجير المرفأ.. ماذا أعلن؟

Lebanon 24
26-01-2023 | 11:14
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أصدر "التيار الوطني الحر" بياناً، اليوم الخميس، حذر فيه من وجود مخطط لإجهاض التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وبالتالي استفزاز اللبنانيين وتحريك الشارع في مسعى لتعميم الفوضى.
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وحمّل التيار في بيانه المسؤولية عن وقف التحقيق لكل من يسهم بشكل او بآخر في عرقلة الإجراءات القضائية اللازمة لاستكماله، مؤكداً أنّ الأساس يكمن في استئناف التحقيق في الجريمة، وهذه مسؤولية يتحملها مجلس القضاء الأعلى.
 
كذلك، رأى التيار أنه إذا كان الإفراج عن الموقوفين قد رفع الظلم ‏عنهم، فإن تحقيق العدالة يستوجب كشف المسؤولين عن إدخال مادة النيترات كما كشف طريقة انفجارها أو تفجيرها، انتهاء بمحاكمة المتورطين وانزال العقاب بهم ووضع حد لسياسة الإفلات من العدالة.
 
 
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