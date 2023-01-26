وسط ارتفاع الدولار.. قرارٌ عاجل من وزارة الصحّة بشأن سعر الدواء

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صدر عن وزير الصحة العامة فراس الأبيض قرارٌ قضى بـ"إصدار مؤشر يومي لأسعار الأدوية غير المدعومة وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازي، على أن يبقى المؤشر أسبوعياً بالنسبة إلى الأدوية التي تبقى بمنأى عن التأثيرات الكبيرة لسعر الصرف وهي المدعومة كليا وجزئيا".ويأتي قرار الوزير الأبيض "حرصاً على تأمين استمرار سوق الدواء ووصوله إلى المواطن في ظل الظروف الراهنة والإستثنائية التي يمر بها قطاع الأدوية في لبنان وسط التقلب الكبيرة في سعر صرف الدولار".