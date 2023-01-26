نائب "تغييري" عن بيان وزير العدل: يكذب في كلّ كلمة!

ردّ النائب وضاح الصادق على ما ورد في البيان الصادر عن وزير العدل هنري الخوري بشأن ما حصل اليوم في قصر العدل.





وقال الصادق في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "عندما يكذب وزير العدل في كلّ كلمة في بيانه لشرح اعتداء امنه عليي رغم حصوله أمام خمسين شخص، في مكتبه، فهذا مؤشر على أسباب غياب العدل عن قصره".

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