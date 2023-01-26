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لبنان

نائب "تغييري" عن بيان وزير العدل: يكذب في كلّ كلمة!

Lebanon 24
26-01-2023 | 11:24
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ردّ النائب وضاح الصادق على ما ورد في البيان الصادر عن وزير العدل هنري الخوري بشأن ما حصل اليوم في قصر العدل.


وقال الصادق في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "عندما يكذب وزير العدل في كلّ كلمة في بيانه لشرح اعتداء امنه عليي رغم حصوله أمام خمسين شخص، في مكتبه، فهذا مؤشر على أسباب غياب العدل عن قصره".
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