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لبنان

مولوي استقبل 3 نواب واجتمع مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة

Lebanon 24
26-01-2023 | 11:34
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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه، النائبة غادة أيوب، وتمّ البحث في التطورات وشؤون تتعلق بمنطقة جزين. 

والتقى مولوي النائبين محمد سليمان وعبد العزيز الصمد وبحث معهما في شؤون تتعلق بمنطقة الشمال.
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كذلك، التقى المولوي النائب السابق اسطفان الدويهي وبحث معه في الأوضاع العامة، فيما اجتمع مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماثيو لوسيانو.
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