مولوي استقبل 3 نواب واجتمع مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة

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والتقى مولوي النائبين محمد سليمان وعبد العزيز الصمد وبحث معهما في شؤون تتعلق بمنطقة الشمال.كذلك، التقى المولوي النائب السابق اسطفان الدويهي وبحث معه في الأوضاع العامة، فيما اجتمع مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماثيو لوسيانو.